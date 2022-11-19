Риддерскую ТЭЦ могут передать инвесторам

Дальнейшая судьба проблемной теплоэлектростанции еще не решена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

"На сегодняшний день теплоснабжение осуществляется тремя котлами среднего давления. Температура подачи горячей воды составляет более 60 градусов", - рассказала руководитель отдела энергетики и энергосбережения управления энергетики и ЖКХ ВКО Рузиля Абдурашитова.

К ремонтным работам привлечены 13 подрядных организаций. Багерная насосная станция и мазутохранилище приведены в соответствие нормативным требованиям. Кроме того, ТЭЦ обеспечена необходимым объемом топлива.

Продолжаются работы по восстановлению работоспособности котла №6. Котел №4 также ремонтируют и планируют подключить в ближайшее время. Для котла №5 закупают все необходимое и параллельно с этим ведут ремонтно-восстановительные работы.

Однако режим ЧС в городе по-прежнему сохраняется.

"ЧС будет сохраняться до тех пор, пока мы не обеспечим стабильную работу станции", - пояснила Рузиля Амировна.

Напомним, авария в АО "Риддер ТЭЦ" произошла 5 ноября. Без отопления остались больше 22 тысяч абонентов.

Представитель управления энергетики и ЖКХ также отметила, что ведомство работает над вопросом возвращения Риддер ТЭЦ в коммунальную собственность.

"Вопрос рассматривается. Премьер-министру РК Алихану Смаилову направлено письмо о рассмотрении демонополизации АО "Риддер ТЭЦ", - подчеркнула Рузиля Абдурашитова.

Также рассматривается вариант передачи тепловой электростанции инвесторам. Предложения от потенциальных инвесторов, по словам Абдурашитовой, уже поступали.