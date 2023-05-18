Результаты алкотестеров подделывали в центре психического здоровья Костаная

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Должностных лиц Центра психического здоровья Костаная подозревают в подделке результатов освидетельствования для нетрезвых водителей, передаёт BaigeNews.kz.



Антикоррупционная служба по Костанайской области начала досудебное расследование в отношении сотрудников областного центра психического здоровья, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Они подозреваются в превышении должностных полномочий, выразившихся в фальсификации результатов освидетельствования граждан, совершивших дорожно транспортные происшествия в состоянии алкогольного опьянения. По версии следствия, в результате неправомерных действий граждане избежали административной ответственности и лишения права управления транспортным средством", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.