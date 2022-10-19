"Резкое укрепление рубля оказало негативное влияние" — Смаилов об инфляции

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Резкое укрепление российского рубля к доллару и тенге оказало негативное влияние, передаёт BaigeNews.kz. Этот факт констатировал премьер-министр РК Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса. Он отвечал на вопрос депутата Дании Еспаевой, напомнившей об обещании правительства принять комплекс мер и удержать инфляцию в 2022 году в запланированном коридоре, которое дали министры при рассмотрении республиканского бюджета совместно с Нацбанком в 2021 году.

"Однако, как видим сложившаяся ситуация говорит об обратном", — сказала Дания Еспаева.

Алихан Смаилов ответил, что в текущем году из-за геополитической ситуации высокие темпы инфляции стали проблемой для всего мира. В частности для США и стран Евросоюза. Там регистрируют рекордные уровни инфляции за последние 40 лет — порядка 10 процентов, а на продовольственные товары и того выше. В странах-соседях уровень инфляции тоже высокий, порядка 14-15 процентов. Причинами стало повышение цен на энергоносители, минеральные удобрения, производственные товары и проблемы с транспортной логистикой.

"В нашем случае негативное влияние оказало резкое укрепление российского рубля к доллару и тенге на 30 процентов из-за резкого сокращения импорта в РФ. Соответственно, автоматом весь импорт, который идёт из России в Казахстан, подорожал на 30 процентов. А доля России в нашем общем импорте порядка 40 процентов. Понятно, что мы все эти негативные факторы в прошлом году при формировании республиканского бюджета прогнозировать не могли. Сейчас международные эксперты также говорят о том, что мировая экономика входит в фазу рецессии. (...) Мы реализуем экономическую политику, направленную на устойчивое экономическое развитие в среднесрочный период. Что касается инфляции, мы совместно с Нацбанком реализуем комплекс мер по сдерживанию инфляции. Системные меры направлены на обеспечение внутреннего рынка отечественными товарами, снижение импортозависимости, реализацию плана обеспечения продовольственной безопасности. В инфляции у нас 55 процентов вклад делают продовольственные товары, поэтому в текущем году в два раза увеличили финансирование агропромышленного комплекса. В результате по итогам девяти месяцев мы видим реальный рост валовой продукции сельского хозяйства на семь процентов", — сказал Алихан Смаилов.

Системные меры, по его словам, это прежде всего вопросы логистики, антимонопольное регулирование, контроль за наценкой, а также форвардный закуп, формирование стабфондов и другие.

"Считаем, что в результате принимаемых мер в следующем году инфляция снизится до 7,5-9,5 процента, и в следующие годы ниже. Нам надо таргетировать более низкие уровни инфляции и делать все, чтобы достичь более низких значений инфляции. Инфляционные ожидания тоже нельзя допускать, чтобы это также не оказывало негативного влияния на рост цен", — заключил Алихан Смаилов.

Ранее сообщалось, что цены в Казахстане за сентябрь выросли выше среднеисторической нормы.