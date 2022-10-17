Цены в Казахстане за сентябрь выросли выше среднеисторической нормы - Нацбанк

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Максимальный рост цен на продовольствие произошёл в Мангистауской области – почти 30 процентов. Наибольшее значение месячной инфляции отмечено в Астане.

Об инфляционных тенденциях в регионах РК в сентябре 2022 года рассказал начальник управления мониторинга реального сектора департамента Национального банка РК Игорь Осипов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Нацбанка РК.

По его данным, в сентябре 2022 года годовая инфляция в стране ускорилась, составив 17,7 процента (в августе – 16,1 процента). Наибольшее ускорение зафиксировано в Астане (с 17,3 процента в августе до 20 процентов в сентябре).

Темпы роста цен на продовольственные товары в сентябре увеличились до 22,2 процента г/г (в августе – 20,8 процента). Максимальный рост цен на товары этой группы сложился в Мангистауской области (29,7 процента).

Темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до 17 процентов г/г (в августе – 15,5 процента). Максимальное значение зафиксировано в Астане (26,3 процента), минимальное – в Алматы (13,8 процента).

Цены на платные услуги в сентябре повысились на 12,3 процента г/г, при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Улытауской области (16,5 процента), значительно ниже – в Актюбинской области (8,2 процента).

В сентябре 2022 года месячная инфляция в стране составила 1,8 процента, что значительно выше среднего значения сентябрьской инфляции за последние пять лет (за 2017-2021 годы – 0,3 процента).

Во всех регионах цены в сентябре 2022 года выросли выше среднеисторической нормы. Наибольшее значение месячной инфляции отмечено в Астане (2,8 процента).