Режим повышенной готовности к паводку объявили в ВКО
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По распоряжению акима Восточно-Казахстанской области в регионе с 1 февраля введён режим повышенной готовности к паводковому периоду, передаёт BaigeNews.kz.
За водоёмами ведётся мониторинг. Местными исполнительными органами вывезено более 54 тысяч кубометров снега.
На период угрозы паводка для оперативного реагирования в области наготове группировка сил и средств в количестве 2 334 человек личного состава, 223 мотопомпы, 61 плавательное средство, а также более 735 единиц техники.
Заготовлено 34 285 штук мешкотары, 5 974 тонны инертных материалов и более 328 тонн ГСМ.
В случае возможных ЧС для размещения эвакуируемого населения акимами городов и районов подготовлено 153 пункта временного размещения с общей вместимостью более 17 600 человек.
Всего в Восточном Казахстане 71 населённый пункт. Спасателями проводится обход домов и инструктирование населения, попадающего по угрозу подтопления.
ДЧС ВКО рекомендует жителям уже сейчас подготовиться к весеннему периоду:
- очистить дворы от снега, арыки и канавы от наледи. Это обеспечит отвод талой воды;
- по возможности иметь в наличии мешкотару и подручные инертные материалы для обваловки;
- все ценные вещи и продукты убрать из погребов и подтапливаемых участков.
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