Режим повышенной готовности к паводку объявили в ВКО

По распоряжению акима Восточно-Казахстанской области в регионе с 1 февраля введён режим повышенной готовности к паводковому периоду, передаёт BaigeNews.kz.

За водоёмами ведётся мониторинг. Местными исполнительными органами вывезено более 54 тысяч кубометров снега.

На период угрозы паводка для оперативного реагирования в области наготове группировка сил и средств в количестве 2 334 человек личного состава, 223 мотопомпы, 61 плавательное средство, а также более 735 единиц техники.

Заготовлено 34 285 штук мешкотары, 5 974 тонны инертных материалов и более 328 тонн ГСМ.

В случае возможных ЧС для размещения эвакуируемого населения акимами городов и районов подготовлено 153 пункта временного размещения с общей вместимостью более 17 600 человек.

Всего в Восточном Казахстане 71 населённый пункт. Спасателями проводится обход домов и инструктирование населения, попадающего по угрозу подтопления.

ДЧС ВКО рекомендует жителям уже сейчас подготовиться к весеннему периоду: