Режим "открытого неба" между Казахстаном и ОАЭ продлили до 2027 года

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В ходе официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Объединенные Арабские Эмираты была достигнута договоренность о продлении режима "открытого неба" до конца 2027 года при выполнении полетов в РК, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации. Документ подписали министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев и министром экономики – председателем главного управления гражданской авиации ОАЭ.

Также, в рамках достигнутых договоренностей были назначены новые авиаперевозчики со стороны ОАЭ - Wizz Air Abu Dhabi, Air Arabia Abu Dhabi.