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  • Режим "открытого неба" между Казахстаном и ОАЭ продлили до 2027 года
azh.kz Сегодня, 17:33
77
Сегодня, 17:33
77
Фото: azh.kz

Режим "открытого неба" между Казахстаном и ОАЭ продлили до 2027 года

В ходе официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Объединенные Арабские Эмираты была достигнута договоренность о продлении режима "открытого неба" до конца 2027 года при выполнении полетов в РК, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации. Документ подписали министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев и министром экономики – председателем главного управления гражданской авиации ОАЭ.

Также, в рамках достигнутых договоренностей были назначены новые авиаперевозчики со стороны ОАЭ - Wizz Air Abu Dhabi, Air Arabia Abu Dhabi.

"В целом, стороны договорились продолжить тесное сотрудничество в сфере гражданской авиации. Важно отметить, что расширение прав в области авиаперевозок способствует дальнейшему развитию торгово- экономического, делового и туристического сотрудничества между РК и ОАЭ", - сообщили в КГА. 

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#авиация #ОАЭ
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:33
77
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