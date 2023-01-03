Режим ЧС объявлен в Жанатасе

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В Жамбылской области в городе Жанатасе из-за урагана объявлен режим ЧС природного характера. Решение принял аким Сарысуского района, передаёт BaigeNews со ссылкой на "Хабар 24".

Сильные порывы ветра нарушают работу местной центральной котельной - мощности отдельных генераторов попросту не хватает. На одной из подстанций произошло охлаждение установки. Поэтому принято решение слить воду из системы теплоснабжения города. В трёх школах подготовлены пункты обогрева, где жителей обеспечивают горячим питанием.

Подачи тепла в населённом пункте возобновят после восстановления повреждённых линий электропередачи, ураган повалил 20 столбов ЛЭП. Питьевую воду подают по графику. Ремонтно-восстановительные работы, как сообщили в акимате, начнутся после ослабления стихии.

В городе Каратау ураганный ветер частично сорвал кровлю с восьми многоэтажных домов. Сведений о пострадавших нет. Электричество и тепло населению подаются в штатном режиме. Работает оперативный штаб. Сейчас специалисты занимаются оценкой ущерба.

Между тем жители моногорода в Жамбылской области размещают в соцсетях фото и видео повреждённых от стихии автомобилей и футбольной площадки.

Отметим, о сильном ветре с порывами до 30 метров в секунду жителей региона накануне предупредила служба спасения, разослав смс-сообщения.