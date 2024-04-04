Режим ЧС объявлен в одном из районов Атырауской области
Сегодня, 13:13
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Сегодня, 13:13Сегодня, 13:13
64Фото: gov.kz
Аким Атырауской области Серик Шапкенов провёл заседание оперативного штаба в городе Кульсары, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат области.
В акимате сообщили о том, что на территории Жылыойского района из-за ситуации с паводками введен режим ЧС.
Глава региона ознакомился с ситуацией в городе Кульсары и в близлежащих селах, затем провел заседание оперативного штаба.
"Штабу поручено увеличить количество техники, организовать дежурство на каждом участке, усилить работы по обваловке, обеспечить ГСМ, необходимым инвентарем, питанием задействованных в противопаводковых мероприятиях", - говорится в сообщении.
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