Режим ЧС объявлен в одном из районов Атырауской области

Аким Атырауской области Серик Шапкенов провёл заседание оперативного штаба в городе Кульсары, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат области.

В акимате сообщили о том, что на территории Жылыойского района из-за ситуации с паводками введен режим ЧС.

Глава региона ознакомился с ситуацией в городе Кульсары и в близлежащих селах, затем провел заседание оперативного штаба.