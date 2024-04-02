Режим ЧС объявили в Западно-Казахстанской области

В Западно-Казахстанской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. Соответствующее решение подписал аким региона Нариман Турегалиев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат.

Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен заместитель акима ЗКО Калияр Айтмухамбетов. В регионе сложилась сложная ситуация из-за паводков. В Сырымском, Теректинском, Каратобинском, Бурлинском районах области произошло подтопление жилых домов.

"В 5 трансграничных реках, берущих начало в России, повышается уровень воды. В результате повышается уровень воды в реках Караозен и Сарыозен, которые идут в Казталовский и Жангалинский районы. В настоящее время в этих регионах усилены меры безопасности. Опасного уровня достигли реки Чаган и Дерколь, увеличивается объем воды в реке Урал.

В результате принимаемых мер, эвакуировано около 4 тысяч человек, половина из которых – дети. Для пострадавших от наводнения организованы оперативно-эвакуационные пункты, создаются необходимые условия", - отметили в акимате.