  • 23 Марта, 20:58
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Режим ЧС объявили в селе Алматинской области

Сегодня, 20:45
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МЧС РК Сегодня, 20:45
Сегодня, 20:45
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Фото: МЧС РК

Аким Алматинской области провёл внеплановое заседание и объявил режим ЧС местного масштаба природного характера в селе Бесагаш, передаёт BaigeNews.kz.

"Угроза обрушения дома и контейнера в селе Бесагаш Талгарского района снята. Силами ТОО "КазГидроСпас" проводятся работы по разбору жилого дома, расположенного в верхней части склона. Планируется с помощью крана убрать накренившийся контейнер и далее очищать сошедший грунт с последующим укреплением склона горы", - сообщили в МЧС РК. 

Аким дал поручения о необходимости принять срочные меры по ликвидации последствий произошедшего. 

В ликвидации ЧС задействованы порядка 70 человек, около 25 единиц техники ДЧС, "Казселезащиты", местных исполнительных органов, департамента полиции и ТОО "КазГидроСпас".

Ранее сообщалось о том, что в Талгарском районе Алматинской области произошёл самопроизвольный сход грунта.

 

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