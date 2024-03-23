Режим ЧС объявили в селе Алматинской области

Аким Алматинской области провёл внеплановое заседание и объявил режим ЧС местного масштаба природного характера в селе Бесагаш, передаёт BaigeNews.kz.

"Угроза обрушения дома и контейнера в селе Бесагаш Талгарского района снята. Силами ТОО "КазГидроСпас" проводятся работы по разбору жилого дома, расположенного в верхней части склона. Планируется с помощью крана убрать накренившийся контейнер и далее очищать сошедший грунт с последующим укреплением склона горы", - сообщили в МЧС РК.

Аким дал поручения о необходимости принять срочные меры по ликвидации последствий произошедшего.

В ликвидации ЧС задействованы порядка 70 человек, около 25 единиц техники ДЧС, "Казселезащиты", местных исполнительных органов, департамента полиции и ТОО "КазГидроСпас".

Ранее сообщалось о том, что в Талгарском районе Алматинской области произошёл самопроизвольный сход грунта.