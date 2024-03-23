Грунт сошел с горы на частные дома в Алматинской области

В Талгарском районе Алматинской области произошел самопроизвольный сход грунта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Алматинской области.

По данным ДЧС, жертв и пострадавших нет.

В селе Бесагаш Талгарского района в коттеджном городке "Бурабай", в связи с неустойчивыми погодными условиями в период с 21 на 23 марта 2024 года произошло переувлажнение почвы, в результате произошел самопроизвольный сход грунта со склона горы на территорию двух частных жилых домов.

“Грунт прошел по краю незаконченного защитного ограждения (бетонная подпорная стена высотой 4 м.). Сошедший грунт повредил оконный проем (разбитое стекло) в доме, а также частично повредил временное строение (хоз. постройка) на территории частного жилого дома. Ориентировочный объем сошедшего грунта составляет 500 куб. м”, - говорится в сообщении.

На месте прибывшими сотрудниками отдела ЧС и местных исполнительных органов организован подворовой обход двух улиц. Ведутся работы по эвакуации жильцов в безопасное место.

На место выехали 15 сотрудников и 4 единицы техники ДЧС Алматинской области, 1 сотрудник и 1 единица техники ГУ "Казселезащита" МЧС, 10 сотрудников и 2 единицы техникам местных исполнительных органов, 2 бригады скорой медицинской помощи.