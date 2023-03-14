Режим ЧС объявили в посёлке Хобда Актюбинской области

Фото: Иллюстративное фото - pixabay.com

В поселке Хобда Актюбинской области решением акима Хобдинского района Болата Кулова объявлен режим ЧС местного масштаба, передаёт BaigeNews.kz.

13 марта из-за интенсивного таяния снега и большого потока талых вод со степи в посёлке подтопило 15 жилых домов, 32 двора, здания ФОК, двух школ и двух коммерческих объектов. Жителей эвакуировали.

Ознакомившись с мерами по противодействию паводку, глава региона поручил акимату Кобдинского района рассмотреть вопрос строительства дамбы на обеих сторонах участка дороги Кобда-Уил для пропуска воды через трассу "Самара-Шымкент".

На встрече с жителями Ералы Тугжанов подчеркнул, что каждой пострадавшей семье будет оказана вся необходимая помощь.