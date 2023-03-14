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Лента новостей

Иллюстративное фото - pixabay.com Сегодня, 22:52
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Сегодня, 22:52
129
Фото: Иллюстративное фото - pixabay.com

Режим ЧС объявили в посёлке Хобда Актюбинской области

В поселке Хобда Актюбинской области решением акима Хобдинского района Болата Кулова объявлен режим ЧС местного масштаба, передаёт BaigeNews.kz.

13 марта из-за интенсивного таяния снега и большого потока талых вод со степи в посёлке подтопило 15 жилых домов, 32 двора, здания ФОК, двух школ и двух коммерческих объектов. Жителей эвакуировали.

Ознакомившись с мерами по противодействию паводку, глава региона поручил акимату Кобдинского района рассмотреть вопрос строительства дамбы на обеих сторонах участка дороги Кобда-Уил для пропуска воды через трассу "Самара-Шымкент".

На встрече с жителями Ералы Тугжанов подчеркнул, что каждой пострадавшей семье будет оказана вся необходимая помощь.

"Самое главное - обеспечена безопасность населения. В районе создана комиссия, все дома будут обследованы. Всех поддержим, средства выделим, максимально оперативно всё восстановим. Будет проведён тщательный анализ данной ситуации и приняты меры по недопущению повторения паводка", - подчеркнул аким области.

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#паводки #режим ЧС #Актюбинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:52
129
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