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pkzsk.info Сегодня, 16:24
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Сегодня, 16:24
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Фото: pkzsk.info

Режим ЧС объявили в Петропавловске

В Петропавловске объявили режим чрезвычайной ситуации, передаёт BaigeNews.kz. Это сделано из-за случившегося пожара.

"Введение режима ЧС техногенного характера местного масштаба позволит возместить ущерб пострадавшим в рамках законодательства РК в сжатые сроки", – говорится в сообщении акимата города.

Напомним, 7 мая в Петропавловске произошел крупный пожар. Сгорели девять домов.

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Сегодня, 16:24
309
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