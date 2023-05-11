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309Фото: pkzsk.info
Режим ЧС объявили в Петропавловске
В Петропавловске объявили режим чрезвычайной ситуации, передаёт BaigeNews.kz. Это сделано из-за случившегося пожара.
"Введение режима ЧС техногенного характера местного масштаба позволит возместить ущерб пострадавшим в рамках законодательства РК в сжатые сроки", – говорится в сообщении акимата города.
Напомним, 7 мая в Петропавловске произошел крупный пожар. Сгорели девять домов.
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