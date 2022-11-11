Резерв молодых специалистов при Минздраве предлагают создать казахстанские эксперты

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В Астане состоялся второй Республиканский форум руководителей здравоохранения "Ориентир на вызовы будущего", организованный республиканским общественным объединением "Казахстанская ассоциация менеджеров здравоохранения". Эксперты обсудили проблемные вопросы, существующие в системе здравоохранения и выдвинули свои пути решения. Подробнее об этом читайте в материала корреспондента BaigeNews.kz.

Одним из основных пунктов был вопрос лидерства в здравоохранении и новых подходов в подготовке кадров. Так, по мнению профессора, председателя Совета директоров НАО "ФСМС" Максута Кульжанова, лидерство не рождается на пустом месте - это нужно взращивать и обучать.

"В 2000-х годах существовала Программа менеджеров здравоохранения, в рамках которой был создан конкурс и проходили отборы в разных областях Казахстана. Самые главные требования заключались в том, чтобы кандидаты были молодыми и амбициозными. Некоторые из нынешних областных руководителей ранее обучались по этой программе. Я думаю, что нам нужно возобновить данную практику и создать резерв молодых специалистов при Министерстве здравоохранения. Очень важно, чтобы этот резерв не был простой формальностью и чтобы Казахстанская Ассоциация менеджеров здравоохранения активно принимала в этом участие, предлагала свой список кандидатов", - сказал Максут Кульжанов.

Он также отметил, что в теории каждый руководитель может быть лидером, но в реальности это не так.

"Здесь мы уже хотели бы обратиться к в системе образования. Мы не умаляем вклад академических институтов, да, они существуют и делают свою работу. Но, как показал опыт Ассоциации менеджеров здравоохранения, их серия обучающих вебинаров действительно пользовалась большой популярностью, спикеры легко и доступно доносили до аудитории полезную информацию. Хочется, чтобы данная работа продолжалась дальше, и чтобы руководители разных уровней из сферы здравоохранения привлекались в такого рода обучение", - добавил профессор.

По его словам, буквально месяц назад состоялось ежегодное совещание ВОЗ. Главной повесткой их встречи стала этика в системе здравоохранения, поскольку много вопросов возникает именно в системе отношений.

"Это момент, на который нам всем стоит обратить внимание, поскольку мы работаем в системе, где центральную роль должен играть человек, пациент. Но зачастую в ней находимся только мы, медики, а пациенты где-то там "на обочине", хотя в законодательных документах прописано совсем иначе, там всё так, как должно быть. Но по факту медицинские работники не всегда понимают, что означает система, ориентированная на потребителя. Поэтому нам необходимо начать обучение медработников в этом направлении, нужно объяснять, как корректно работать с населением, как общаться с пациентами. У нас в Казахстане есть отличный пример этому: Жамбылской области ведется активная работа по созданию центров лучших практик первичной медико-санитарной помощи. В целом, у нас в каждой области есть такие центры, просто называются они иначе. С ними и нужно проводить соответствующую работу, поднимать уровень квалифицированности специалистов, ориентировать их на работу с пациентами", - сказал спикер.

Он полагает, что ещё одна причина, по которой медицинским работникам нужно налаживать коммуникацию с пациентами – это их низкая осведомлённость в вопросах здравоохранения.

“У нас очень грамотное население, большинство из них имеет дипломы о высшем образовании, Но из-за недостаточности знаний в сфере медицины люди зачастую обращаются за советами к блогерам, читают отзывы на форумах, верят в конспирологические теории и занимаются самолечением. Поэтому медицинскому сообществу необходимо разработать способ донесения до пациентов корректной информации в этих вопросах”, - подчеркнул эксперт.

Как отметила Председатель Наблюдательного совета ТОО "Салауатты Астана" Лейла Ишбаева, первичная медико-санитарная помощь является “золушкой” казахстанского здравоохранения.

"Несмотря на то, что все говорят о важности ПМСП, а Казахстан является родиной сразу двух деклараций по первичной медико-санитарной помощи, доля финансирования этого сектора составляет не более 19%. Мы - фронт офис, мы первые, кто встречает пациентов, и, конечно же, нам очень важно внедрять сервисные модели, работать над повышением качества медицинской помощи, комплаенса, приверженности и коммуникативных навыков. И все это будет, если у нас появится хоть какое-то смещение подвижек по объему финансирования. Возможно, сейчас мы ставим перед собой очень большие задачи, масштабные, амбициозные, но маленькими шагами совместно с частным сектором, с государственным сектором мы сможем добиться больших результатов”, - пояснила эксперт.

Л. Ишбаева добавила, что в вопросах здравоохранения государство должно выступать не “злым полицейским” и жандармом, а заказчиком здоровой нации.