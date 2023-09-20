Рейтинг городов по зарплате представили в Казахстане

Названы регионы Казахстана с самой большой и меньшей заработной платой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Economy.kz

По данным Бюро национальной статистики, были проанализированы показатели по 26 городам по состоянию на 3 квартал 2023 года в сравнении с аналогичными показателями за 2022 год. Заработная плата сопоставлена с показателями величины прожиточного минимума в разрезе городов. По итогам третьего квартала 2023 года рейтинг по заработной плате выглядит следующим образом.

Из сравнительного графика заметно, что наиболее высокая заработная плата сложилась в Жанаозене – 686 744 тенге и меньше всего в Талдыкоргане – 212 136 тенге. Разрыв составляет 3,2 раза.

Отмечается, что по величине прожиточного минимума Жанаозен также находится в лидерах.

Величина прожиточного минимума формируется из стоимости продовольственной корзины, увеличенной на фиксированную долю расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги. Например, стоимость продовольственной корзины рассчитывается путём умножения научно-обоснованных физиологических норм потребления продуктов питания, входящих в продовольственную корзину для различных половозрастных групп населения на средние розничные цены.

Таким образом, расходы на продовольственную корзину и непродовольственные товары, которые в итоге составляет величину прожиточного минимума, могут свидетельствовать о "дороговизне жизни" в населённом пункте.