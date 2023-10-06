Рейсы из Казахстана в Катар будут выполняться 2 раза в день

Начиная с осенне-зимнего периода 2023-2024 годов, рейсы по направлению Алматы – Доха увеличатся до двух в день, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет Гражданской авиации Минтранспорта РК.

По информации Комитета гражданской авиации, авиакомпания "Qatar Airways" планирует увеличить количество прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Доха с семи до 14 раз в неделю (два рейса в день), начиная с осенне-зимнего периода 2023-2024 годов.

Также руководство авиаперевозчика рассматривает возможность в ближайшем будущем открыть сообщение между столицами двух стран.

Как отметили в КГА, увеличение числа рейсов между Казахстаном и Катаром будет способствовать дальнейшему развитию туристического, инвестиционного, делового и культурного сотрудничества между странами.