Рейсы из Казахстана в Катар будут выполняться 2 раза в день
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Начиная с осенне-зимнего периода 2023-2024 годов, рейсы по направлению Алматы – Доха увеличатся до двух в день, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет Гражданской авиации Минтранспорта РК.
По информации Комитета гражданской авиации, авиакомпания "Qatar Airways" планирует увеличить количество прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Доха с семи до 14 раз в неделю (два рейса в день), начиная с осенне-зимнего периода 2023-2024 годов.
Также руководство авиаперевозчика рассматривает возможность в ближайшем будущем открыть сообщение между столицами двух стран.
Как отметили в КГА, увеличение числа рейсов между Казахстаном и Катаром будет способствовать дальнейшему развитию туристического, инвестиционного, делового и культурного сотрудничества между странами.
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