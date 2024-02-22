Рейс Туркестан – Самарканд появится в марте
Сегодня, 14:40
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Сегодня, 14:40Сегодня, 14:40
165Фото: Самарканд, vpoxod.ru
Авиакомпания "Qazaq Air" планирует запустить рейсы по маршруту Туркестан – Самарканд с 15 марта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации МТ РК.
Как сообщили в КГА, авиакомпания планирует выполнять рейсы по данному маршруту на воздушных суднах типа De-Havilland Dash 8-Q400 дважды в неделю – по пятницам и воскресеньям.
В ведомстве подчеркнули, что увеличение рейсов будут способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного и туристического сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном.
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