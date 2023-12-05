Рейс из Москвы экстренно сел в Актобе

Самолёт, летевший из Москвы в Термез, совершил экстренную посадку в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО Uzbekistan Airports.

"Пассажирский рейс HY9610 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший по маршруту Москва — Термез, ушёл на запасной аэродром в международный аэропорт Актобе (Казахстан) по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Экипаж запросил карету скорой помощи к борту", - говорится в сообщении.

Самолёт приземлился в Актобе в 14:28 по ташкентскому времени. Планируется, что воздушное судно вылетит в аэропорт назначения в ближайшее время.