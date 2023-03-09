Рецидивистов будут держать отдельно от новоприбывших заключённых в колониях — сенат

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов рассказал, как ведомство планирует сдерживать распространения тюремной субкультуры, передаёт BaigeNews.kz.

В целях сдерживания распространения тюремной субкультуры и повышения эффективности в воспитательных мероприятий, в министерстве рекомендуют раздельное содержание осуждённых.

"Впервые осуждённые к лишению свободы содержатся в учреждении средней безопасности, а ранее осуждённые направляются в колонии с максимальной безопасностью. Мы планируем увеличить количество таких заведений до 12-ти. Для этого мы закрываем пять колоний чрезвычайного уровня безопасности. Таким образом, более двух тысяч осужденных могут отбывать наказание по месту жительства. Создаются условия для укрепления социально-общественных связей. Однако только одно учреждение остаётся неизменным — это тюрьма, в которой содержатся люди, приговорённые к пожизненному заключению, раздельное содержание там не предусмотрено", — сообщил министр на чтении проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения".