Ресторан бывшего акима Костаная выставили на продажу

Расположенный на трассе Екатеринбург-Алматы конфискованный ресторанный комплекс "Алтын-Саф" снова выставлен на продажу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "ТоболИнфо".

Сообщается, что на электронной торговой площадке на продажу снова выставлен конфискованный ресторанный комплекс "Алтын-Саф", который когда-то принадлежал одному из бывших акимов Костаная. Стартовая цена ресторана — 805 миллионов 529 тысяч тенге. Торги пройдут 17 ноября. Аукцион будет проходить на повышение цены.

Отмечается, что объект находится на трассе Екатеринбург-Алматы. На участке есть зона отдыха с кафе, кочегаркой и пристройкой.

Издание напомнило, что бывший аким Костаная Ахмедбек Ахметжанов был осуждён по "большому акиматовскому делу". 11 апреля 2016 года его приговорили к 13 годам в колонии строгого режима. Позже осужденный обжаловал решение суда, и ему сократили срок до семи лет шести месяцев. Затем он попал под амнистию в связи с 25-летием Независимости РК, и наказание было сокращено до четырёх лет 10 месяцев и 23 дней. В 2019 году у экс-акима подошёл срок на условно-досрочное освобождение и замену неотбытой части наказания на более мягкое. Он решил уплатить штраф, чтобы выйти из тюрьмы.1 апреля коллегия Костанайского областного суда приняла решение освободить Ахметжанова условно-досрочно, так как он отбыл основную часть назначенного наказания и погасил все иски.