Республиканский бюджет не досчитался доходов

Министр финансов Ерулан Жамаубаев отчитался в правительстве о доходах и расходах бюджета по итогам 11 месяцев, передаёт BaigeNews.kz.

В государственный бюджет поступило 18,2 триллиона тенге доходов, план исполнен на 98,6 процента. В республиканский бюджет - 12,6 триллиона тенге. План исполнен на 94,4 процента.

Неисполнение плана министр объяснил снижением показателей по налогам, в том числе за счёт КПН, НДС на импорт, НДПИ и ЭТП на сырую нефть.

"Неисполнение плана по КПН связано с уменьшением сумм заявленных авансовых платежей по 272 крупным налогоплательщикам на 24 процента. Причинами неисполнения плана по НДС на импорт являются: снижение объема импорта по отдельным группам товаров и снижение объёма импорта из стран ЕАЭС на девять процентов. На неисполнение плана по НДПИ повлияло снижение цен на основные экспортные товары в среднем на 12 процентов. Основное неисполнение плана по ЭТП на сырую нефть связано со снижением на восемь процентов фактически сложившейся ставки ЭТП от прогнозного показателя. Перевыполнение по неналоговым поступлениям сложилось в основном за счёт дивидендов на госпакеты акций", - сообщил Жамаубаев.

Доходы местных бюджетов исполнены на 109,2 процентов и составили 5,7 триллиона тенге. План перевыполнен на 478 миллиардов тенге, из них по налогам – на 425 миллиардов тенге.

Произошло это почти во всех регионах, за исключением Алматинской области.

Расходы государственного бюджета исполнены на 96,5 процента, республиканского – на 98,3 процента, местных бюджетов – на 95,6 процента.

По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 20 триллионов тенге. Неисполнение составило 336 миллиардов тенге, из них 29 миллиардов тенге - экономия. Не освоено – 307 миллиардов тенге.

"Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах внутренних дел, промышленности и строительства, по чрезвычайным ситуациям, культуры и информации РК. Основные причины неосвоения: несвоевременная поставка товаров поставщиками, длительное проведение конкурсных процедур, длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений", - уточнил министр.

Расходы местных бюджетов составили 12 триллионов тенге. Не исполнено - 531 миллиард тенге.