  • 17 Августа, 18:48
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Решение о строительстве АЭС в Казахстане примут на основе публичных слушаний

Сегодня, 17:00
АВТОР
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shutterstock Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00
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Фото: shutterstock

Общественные слушания по вопросу строительства АЭС в Казахстане пройдут 22 августа в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz. 

Об этом стало известно в ходе рабочей поездки министра энергетики РК в Экибастуз.

Сейчас выбираются подходящие для Казахстана технологии из Южной Кореи, Китая, Франции и России. 

"По итогам проведенных исследований, в качестве предпочтительного района строительства АЭС выбрали территорию села Улкен Жамбылского района Алматинской области", - сказал официальный представитель Минэнерго Шынгыс Ильясов.  

Результаты исследования одобрили и рассмотрели на заседании межведомственной комиссии в мае 2022 года. 

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