Решение о строительстве АЭС в Казахстане примут на основе публичных слушаний
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Сегодня, 17:00Сегодня, 17:00
215Фото: shutterstock
Общественные слушания по вопросу строительства АЭС в Казахстане пройдут 22 августа в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом стало известно в ходе рабочей поездки министра энергетики РК в Экибастуз.
Сейчас выбираются подходящие для Казахстана технологии из Южной Кореи, Китая, Франции и России.
"По итогам проведенных исследований, в качестве предпочтительного района строительства АЭС выбрали территорию села Улкен Жамбылского района Алматинской области", - сказал официальный представитель Минэнерго Шынгыс Ильясов.
Результаты исследования одобрили и рассмотрели на заседании межведомственной комиссии в мае 2022 года.
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