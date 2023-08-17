Решение о строительстве АЭС в Казахстане примут на основе публичных слушаний

Общественные слушания по вопросу строительства АЭС в Казахстане пройдут 22 августа в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом стало известно в ходе рабочей поездки министра энергетики РК в Экибастуз.

Сейчас выбираются подходящие для Казахстана технологии из Южной Кореи, Китая, Франции и России.

"По итогам проведенных исследований, в качестве предпочтительного района строительства АЭС выбрали территорию села Улкен Жамбылского района Алматинской области", - сказал официальный представитель Минэнерго Шынгыс Ильясов.

Результаты исследования одобрили и рассмотрели на заседании межведомственной комиссии в мае 2022 года.