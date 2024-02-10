"Репортеры без границ" считают, что власти Кыргызстана преследуют журналистов

Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) призывает Коалицию за свободу СМИ принять меры против ликвидации Kloop Media в Кыргызстане передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на заявление RSF в сети X.

"Эскалация репрессий и в Кыргызстане продолжается: суд только что ликвидировал одно из юридических лиц расследовательского СМИ KloopNews, которое обжалует данное постановление. "Репортеры без границ" призывают Коалицию за свободу СМИ принять меры против этого произвольного и необоснованного решения", — говорится в заявлении. "Это влиятельное расследовательское СМИ, ответственное за крупные разоблачения коррупции, заслуживает внимания и поддержки всех защитников свободы прессы во всем мире. Его преследование символизирует усиление преследования независимых СМИ, которое началось почти два года назад. RSF надеется на сильную реакцию со стороны МФЦ, которая заставит президента Жапарова осознать важность этого вопроса для Кыргызстана. Обвинения против "Клоопа" должны быть сняты, а нападки на свободу прессы должны прекратиться", - написала Жанна Кавелье, руководитель отдела RSF по Восточной Европе и Центральной Азии.

9 февраля Октябрьский районный суд в Бишкеке постановил ликвидировать ОФ "Клооп Медиа", одно из юридических лиц "Клоопа", сообщил Telegram-канал 24.kg.

В августе 2023 года прокурор Бишкека Эмильбек Абдыманнапов подал иск в суд о ликвидации общественного фонда Kloop Media. В нем, в частности, указывается, что "большая часть публикаций носит негативный характер, направленный на дискредитацию представителей государственных и муниципальных органов", "публикации Kloop Media содержат в себе скрытые манипуляции мнением общества, которому навязывают не соответствующие действительности негативные процессы, и создают оппозицию любым начинаниям действующего правительства".

Прокуратура также уличает общественный фонд в сокрытии крупной суммы средств.