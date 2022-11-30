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the-flow.ru Сегодня, 13:28
1027
Сегодня, 13:28
1027
Фото: the-flow.ru

Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе

Известный казахстанский рэпер Скриптонит высказался о чрезвычайной ситуации в Экибастузе у себя в Instagram-аккаунте, передаёт BaigeNews.kz. 

Артист выложил у себя в stories видео фотографа Никиты Конюхова, на котором видно, как начали трескаться батареи после подачи тепла в домах экибастузцев. 

"Спасибо за левый берег, спасибо за ЭКСПО, спасибо за ЛРТ, спасибо за Туркестан, спасибо за новую мечеть. Продолжайте верить властям", - написал артист. 

Фото: скриншот из Instagram Скриптонита.

Напомним, что из-за аварии на теплосетях в Экибастузе объявлен режим ЧС. Об аварийном отключении на местной ТЭЦ стало известно в воскресенье, 27 ноября. По информации местных властей, с помощью дронов удалось выявить 10 мест, где есть повреждения. В регион мобилизованы ремонтные бригады, которые их устраняют.

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#Экибастуз #Скриптонит #режим ЧС
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 13:28
1027
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