Рэпера и продюсера из Астаны задержали за торговлю наркотиками в Павлодаре

Рэпер с продюсером из Астаны поставляли запрещённые вещества в Павлодар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Как сообщили полицейские, жители столицы выбрали для незаконного дистанционного наркосбыта Павлодар.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 28-летний рэпер, при обыске по месту жительства которого обнаружен свёрток с каннабисом и мобильный телефон. При обыске студии звукозаписи, владельцем которой является 27-летний мужчина, были обнаружены наркотические средства растительного происхождения, электронные весы для расфасовки товара и ноутбук", – сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

В полиции также сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан, в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.