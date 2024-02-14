Ремонтом дамб за 2,2 млрд тенге могли заняться люди без образования и опыта в Павлодарской области

В Павлодарской области незаконно проводили госзакупки по реконструкции двух дамб на 2,2 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщили в надзорном органе, управление госзакупок объявило о проведении работ по реконструкции гидромелиоративной системы в селе Жанатылек Баянаульского района на сумму один миллиард тенге, а на реконструкцию гидромелиоративной системы в селе Каныш Саппаев выделило 1,2 миллиарда тенге.

"В обоих случаях в проектно-сметных документациях предусмотрена реконструкция дамбы. В квалификационных требованиях на проведение данной работы допустили хозяйствующих субъектов без наличия государственной лицензии, то есть без соответствующих знаний и опыта работы, что недопустимо", - отметили в прокуратуре.

В надзорном органе сообщили, что конкурсы отменили, а виновных привлекли к ответственности.