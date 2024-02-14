Ремонтом дамб за 2,2 млрд тенге могли заняться люди без образования и опыта в Павлодарской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Павлодарской области незаконно проводили госзакупки по реконструкции двух дамб на 2,2 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
Как сообщили в надзорном органе, управление госзакупок объявило о проведении работ по реконструкции гидромелиоративной системы в селе Жанатылек Баянаульского района на сумму один миллиард тенге, а на реконструкцию гидромелиоративной системы в селе Каныш Саппаев выделило 1,2 миллиарда тенге.
"В обоих случаях в проектно-сметных документациях предусмотрена реконструкция дамбы. В квалификационных требованиях на проведение данной работы допустили хозяйствующих субъектов без наличия государственной лицензии, то есть без соответствующих знаний и опыта работы, что недопустимо", - отметили в прокуратуре.
В надзорном органе сообщили, что конкурсы отменили, а виновных привлекли к ответственности.
Самое читаемое
- Жителям Астаны пришли слишком большие суммы за комуслуги: в чём причина?
- Недовольных много: чемпион из Кокшетау рассказал о мертвых душах в областном спорте
- Я его увидел: бизнесмены сгоревшего рынка "Акшын" нашли свое золото
- Собирающий еду на мусорке пенсионер купил 10 домов
- Птицефабрику по цене шести Boeing начали строить в Алматинской области