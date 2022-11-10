Ремонтные работы на КТК должны завершиться в течение двух-трех недель - Смаилов

Фото: shell.com.kz

Премьер-министр Алихан Смаилов сообщил даты завершения ремонта на Каспийском трубопроводном консорциуме, передает BaigeNews.kz. Он сообщил, что планировалось два ВПУ на КТК завершить ремонт в октябре, но из-за сложных погодных условий эти работы приостанавливались.

"В ближайшие, может быть, недели две, три и по нему должны быть завершены ремонтные работы. Но в целом, учитывая, что у нас на Караване был ремонт, связанный с аварией газосепарационной установки, а также в связи с тем, что был ремонт на Оренбургском ГПЗ, соответственно, Карачаганакское месторождение чуть уменьшило добычу жидких углеводородов и газа, соответственно, этот ремонт на КТК не сказался на возможностях экспорта. То есть, сколько мы производили, столько и экспортировали". - сказал он.

Смаилов отметил, что правительство не ожидает какого-либо снижения поступлений в бюджет.