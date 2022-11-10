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  • Ремонтные работы на КТК должны завершиться в течение двух-трех недель - Смаилов
shell.com.kz Сегодня, 15:48
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Фото: shell.com.kz

Ремонтные работы на КТК должны завершиться в течение двух-трех недель - Смаилов

Премьер-министр Алихан Смаилов сообщил даты завершения ремонта на Каспийском трубопроводном консорциуме, передает BaigeNews.kz. Он сообщил, что планировалось два ВПУ на КТК завершить ремонт в октябре, но из-за сложных погодных условий эти работы приостанавливались.

"В ближайшие, может быть, недели две, три и по нему должны быть завершены ремонтные работы. Но в целом, учитывая, что у нас на Караване был ремонт, связанный с аварией газосепарационной установки, а также в связи с тем, что был ремонт на Оренбургском ГПЗ, соответственно, Карачаганакское месторождение чуть уменьшило добычу жидких углеводородов и газа, соответственно, этот ремонт на КТК не сказался на возможностях экспорта. То есть, сколько мы производили, столько и экспортировали". - сказал он.

Смаилов отметил, что правительство не ожидает какого-либо снижения поступлений в бюджет.

"В Нацфонд, например, у нас по году было запланировано поступление от нефтяного сектора 3,9 триллиона тенге. И мы видим, что по итогам 10 месяцев уже этот план перевыполняется на триллион тенге. Что касается поступления в РБ от ЭТП, у нас было запланировано 1,8 триллиона тенге за год, по итогам 10 месяцев уже 1,4 триллиона тенге поступило и в ближайшие два месяца эти суммы оставшиеся тоже поступят. Поэтому благодаря конъюнктуре и тем целям, которые сейчас формируются на мировых рынках нефти, у нас все поступления и в Нацфонд, и в РБ от нефтегазового сектора ожидаются в полном объеме", - сообщил глава правительства. 

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#Каспийский трубопроводный консорциум #КТК #Смаилов
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:48
88
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