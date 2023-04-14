Ремонт ТЭЦ, местные кадры и Генплан: Смаилов приехал с проверкой в Улытаускую область

Фото: пресс-службы правительства РК

Премьер-министр Казахстна Алихан Смаилов с рабочей поездкой прибыл в Улытаускую область. Он ознакомился с работой крупных коммунальных предприятий, ходом модернизации автодорожной инфраструктуры и проектом детальной планировки Жезказгана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

В первую очередь Смаилов посетил участок автомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда – Жезказган", который будет реконструирован в рамках исполнения поручения главы государства по развитию транспортно-логистического потенциала региона. Протяжённость модернизируемого участка – 208 километров, работа здесь будет проведена в течение 2023–2025 годов. Он станет одним из участков наряду с модернизацией автодороги "Жезказган – Караганда" протяжённостью 305 километров в рамках проекта по реконструкции крупной трассы "Кызылорда – Павлодар – Успенка – граница РФ".

Глава правительства отметил, что на развитие дорог республиканского значения в 2023 году предусмотрено 420 миллиардов тенге, за счёт чего будут продолжены работы по строительству и модернизации 3,6 тысячи километров.

"К реконструкции автодороги "Кызылорда – Жезказган" необходимо максимально привлечь местные компании. В этом году первые 65 километров уже должны быть введены в эксплуатацию. Завершение проекта в целом даст большой импульс социально-экономическому развитию региона", — сказал Алихан Смаилов.

Глава правительства также проинспектировал работу Жезказганской ТЭЦ и ознакомился с мерами по её подготовке к предстоящему отопительному сезону. На сегодня теплоэлектроцентраль располагает электрической мощностью в размере порядка 244 МВт и тепловой на 496 Гкал/ч. Основным оборудованием станции являются восемь котлоагрегатов, два из которых прошли капитальный ремонт в прошедшие годы, и пять турбогенераторов.

Премьер подчеркнул, что средний износ котлоагрегатов ТЭЦ составляет 74 процента, в этой связи собственнику до начала нового отопительного сезона необходимо провести работу по запуску дополнительного котла и в целом активно заняться вопросами реконструкции энергоисточника.

"Чтобы не было внештатных или аварийных ситуаций предстоящей зимой, нужно уже сейчас инвестировать средства в стабильную работу ТЭЦ. В прошлом году собственник планировал вложить 2,3 миллиарда тенге, но часть работ была перенесена. В этом году необходимо обеспечить финансирование ремонтных работ на ТЭЦ в полном объёме. Возврат средств будет обеспечиваться в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции", — сказал Алихан Смаилов.

Далее он посетил АО "Предприятие тепло-водоснабжения" города Жезказгана, где ознакомился с ходом реконструкции основного хозяйственно-питьевого очистного сооружения (вторая очередь). В рамках данной работы предусмотрено применение новых технологий очистки и подготовки хозяйственно-питьевой воды. Период строительства: май 2022 года – декабрь 2025 года.

Как отметил Алихан Смаилов, по поручению главы государства для обеспечения сельских жителей региона питьевой водой до 2025 года предусмотрено строительство комплексных водоблоковых модулей в 30-ти населённых пунктах и водопроводных сетей – в 4-х.

"В рамках нацпроекта "Сильные регионы – драйвер развития страны" в текущем году будут начаты работы по модернизации хозяйственно-питьевых очистных сооружений. На эти цели из республиканского бюджета выделено шесть миллиардов тенге. В этой связи акимату необходимо обеспечить качественное проведение запланированных работ", — сказал он.

В рамках рабочей поездки Смаилову также презентовали генеральный план развития и проект детальной планировки Жезказгана. Так, в ближайшие два года в городе планируется компактно разместить новые многоквартирные жилые дома, объекты культуры, образования, спорта, здравоохранения и административные здания. Кроме того, запланированы работы по благоустройству побережья Кенгирского водохранилища, созданию функциональных общественных пространств, парков и зон отдыха.

Глава правительства подчеркнул, что строительство новых объектов требует опережающего развития инженерно-транспортных коммуникаций.