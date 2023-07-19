Религиозные проповеди для детей за 100 тысяч тенге проводил мужчина в Туркестанской области

Фото: polisia.kz

Уроки религиозного направления получали 68 детей.

Мужчина проводил незаконные религиозные занятия для детей в Туркестанской области, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской совместно совместно с комитетом национальной безопасности по Туркестанской области установили мужчину, который преподавал несовершеннолетним незаконные религиозные занятия.

Житель Туркестана в доме незаконно проводил уроки и религиозные проповеди для 68 детей в возрасте от 5 до 17 лет, а оплата за обучение составляла 100 тысяч тенге.

В ходе проверки по указанному адресу установлено, что уроки религиозного направления получали 68 детей. При этом, среди учащихся обучались дети не только из Туркестанской, но Восточно-Казахстанской, Жамбылской областей, области Абай и Республики Узбекистан.

В доме местного жителя полицейские обнаружили более 100 книг религиозного характера, которые направлены на экспертизу.

В отношении мужчины составили административный протокол по ч. 3 ст. 490 КоАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях".

Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам, что за занятие незаконной религиозной деятельностью и распространение религиозной литературы предусмотрено привлечение к ответственности.