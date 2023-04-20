Религиозную литературу незаконно продавал житель Туркестана

Фото: Polisia.kz

Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Туркестанской области совместно с УП Туркестана пресекли незаконную продажу религиозной литературы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В одном из торговых центров, расположенных в городе, полицейские выявили факт незаконной продажи книг религиозного характера. Выяснилось, что у продавца магазина отсутствовало разрешение на продажу. Было изъято более 30 религиозных книг и направили на экспертизу.

По данному факту составлен административный протокол по ст. 490 ч. 1 п. 3 КоАП РК “Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан требований к ввозу, изготовлению, выпуску, изданию и (или) распространению религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения”.

Все обстоятельства выясняются, - сообщили в полиции.