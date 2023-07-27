Ректоров четырех вузов будет назначать правительство

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Министр культуры и спорта своим приказом утвердил перечень государственных организаций высшего и (или) послевузовского образования, первые руководители которых назначаются на должности и освобождаются от должностей правительством РК, передаёт Baigenews.kz.

В список вошли четыре высших учебных заведения, подведомственные министерству культуры и спорта:

"Казахская национальная консерватория имени Курмангазы"

"Казахский национальный университет искусств"

"Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова"

"Казахская национальная академия хореографии".





