Ректор ЕНУ высказался о роспуске парламента, выборах и воспитании современной молодёжи

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Ректор Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилёва Ерлан Сыдыков дал интервью BaigeNews.kz. Он рассказал о том, как относится к выборам, что ждёт от реформ власти, и как развивает патриотизм т ответственную гражданскую позицию у казахстанских студентов.

- Что вы думаете о роспуске парламента и переизбрании депутатов?

- Решение Главы государства Касым-Жомарта Токаева о назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента своевременно и было принято в соответствии с Конституцией, после консультаций с председателями палат Парламента и Премьер-министром.

Сегодня в Новом Казахстане резко вырос общественный запрос на новые лица, реализацию свежих идей и необходимых реформ. И предстоящие выборы дают такой шанс. Принципиально новым станет то, что обновление состава Мажилиса Парламента и областных маслихатов пройдет, как через партийные списки, так и на мажоритарной основе. А районные и городские маслихаты полностью будут избраны на мажоритарной основе. Это значительно расширяет спектр высказываемых мнений и точек зрений, позволяет раскрыться молодым политикам.

Предстоит осуществление программы развития Казахстана в сложнейший момент передела глобального экономического и политического влияния и смены исторических эпох.

Новая политическая реформа, внеочередные выборы депутатов мажилиса и маслихатов дают старт перезагрузки всей системы государственного управления. Это позволит определить наш чёткий вектор уверенного движения вперёд сквозь бурю экономических и цивилизационных катаклизмов. А будущее мы видим одинаково – сильное государство, устойчивая и развитая экономика, достаток, политическая стабильность и согласие. Современные угрозы и вызовы требуют немедленных мер по реформированию всей политической системы Казахстана, укреплению национальной безопасности и стабильности государства.

- По вашему мнению, к каким изменениям в стране могут привести предстоящие выборы?

- Надеюсь, что предстоящие выборы станут значительным шагом в реализации реформ, объявленных Президентом, конечной целью которых является создание социально справедливого, гуманистического общества, способного решать, а не накапливать глобальные проблемы. Новая социальная модель должна быть качественно иной. Необходимо создавать именно новое качество социальной модели развития страны. Речь идёт о Казахстанском обществе, ориентированном на человека, развитие его потенциала, а значит и социальном обществе по самому его определению. По моему мнению, выборы станут своего рода толчком для перезагрузки, кардинального изменения системы взаимоотношений "власть-народ". Должна прийти такая волна управленцев-реформаторов, способных вывести страну на качественно новый уровень развития.

- Как относятся студенты к предстоящим выборам? Проявляют ли интерес?

- Молодёжь – это та часть населения, которой завтра предстоит строить и созидать "Новый Казахстан", это будущее нашей страны. И от того, как их мы воспитаем, будет зависеть дальнейший успех нашего государства, его развитие во внутренней и внешней политике. Именно поэтому сегодня на них возлагаются большие надежды. И очень важно направлять молодёжь в правильном русле, дать им верные ориентиры. В этом плане ЕНУ проводит большую работу по вовлечению студентов в социальную, общественную жизнь страны, формированию у молодёжи чувства казахстанского патриотизма, справедливости и ответственной гражданской позиции. Создан департамент "Жастар", одной из целей которого является воспитание высоконравственной, духовной и физически развитой личности – гражданина Казахстана, с активной гражданской позицией и нравственными ценностями. Действуют дебатные клубы, площадки, где наши студенты формируют свой взгляд по обсуждаемым вопросам, развивая компетенцию "helicopter view", учатся быть публичными личностями со своей точкой зрения на те или иные события.

На мой взгляд, у современной, талантливой студенческой молодёжи сегодня наблюдается достаточно большая вовлечённость в социально-экономические и политические процессы общества. Нынешняя студенческая молодёжь, на мой взгляд, достаточно активная, и не остаётся в стороне от общественно-политических событий в стране и мире, интересуется происходящими процессами в Казахстане, их также волнует будущее нашей страны, и это, безусловно, радует.

Мне также импонирует амбициозность нашей молодёжи в хорошем смысле этого слова, их целеустремленность и тяга к новым идеям.