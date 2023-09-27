Рекордсмены с МКС приземлились неподалёку от Жезказгана

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-23" с участниками 68-й и 69-й длительных экспедиций - космонавтами "Роскосмоса" Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным и астронавтом NASA Франциско Рубио, проведшими год на борту Международной космической станции, приземлился в районе Жезказгана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Cведение с орбиты и спуск на Землю прошли в штатном режиме.

"Прокопьев и Петелин провели в космосе 370 суток 21 час 22 минуты, что стало самым длительным полётом по программе МКС. "Союз МС-23" выполнил самый продолжительный полёт среди кораблей семейства "Союз" — 215 суток 10 часов 53 минуты, что на 2,5 часа дольше, чем у "Союза ТМА-9" в 2006–2007 годах", - сообщили в Роскосмосе.

С сентября 2022 года российские космонавты вели научно-прикладные эксперименты, приняли четыре грузовых корабля "Прогресс МС" и выполнили шесть выходов в открытый космос.

На станции продолжает полёт экипаж 70-й длительной экспедиции - космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.