Рекордное количество новых квартир построили за год в Казахстане
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Свыше 100 тысяч квартир ввели в эксплуатацию в Казахстане в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.
С начала 2023 года в многоквартирных домах столицы было введено в эксплуатацию 41,8 тысяч квартир. Данный показатель на 18,1 тыс. больше, чем за аналогичный период того же года. В Алматы введено 19,9 тыс. квартир, на 6,8 тыс. больше, чем годом ранее.
На два города пришлось 60% от общего показателя ввода.
Несмотря на то, что объемы строительства новых квартир в мегаполисах значительно выше, в своих масштабах хорошо растут Алматинская область, Шымкент и Жетысу.
"Общий объем ввода по РК все равно оказался на 35% и 26,7 тыс. единиц больше, чем годом ранее. Цифра превысила 102 тыс. квартир – самое высокое значение для этого периода по меньшей мере с 2019 года", - говорится в сообщении.
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