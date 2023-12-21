Рекордное количество новых квартир построили за год в Казахстане

Свыше 100 тысяч квартир ввели в эксплуатацию в Казахстане в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

С начала 2023 года в многоквартирных домах столицы было введено в эксплуатацию 41,8 тысяч квартир. Данный показатель на 18,1 тыс. больше, чем за аналогичный период того же года. В Алматы введено 19,9 тыс. квартир, на 6,8 тыс. больше, чем годом ранее.

На два города пришлось 60% от общего показателя ввода.

Несмотря на то, что объемы строительства новых квартир в мегаполисах значительно выше, в своих масштабах хорошо растут Алматинская область, Шымкент и Жетысу.