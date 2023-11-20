Рекламный баннер упал на женщину в Астане

В Астане коммунальные службы совместно с районными акиматами устраняют последствия сильного ветра и ведут восстановительные работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

Вечером 18 ноября в столице бушевал ураган, который снёс конструкции, повалил деревья и сорвал вывески. За сутки сотрудники ДЧС Астаны совершили 28 выездов по трём неподтверждённым фактам, 10 случаям горения, 12 аварийно-спасательным работам и др.

Так, в связи с ухудшением погодных условий в жилом массиве Уркер на 1500 квадратных метрах сорвало кровлю пятиэтажного здания казармы воинской части Нацгвардии.

В районе Байконыр во время непогоды перевернулись семь автобусных остановок, повреждены шесть ограждений и обнаружены шесть случаев падения зелёных насаждений.

По району Сарыарка произошёл срыв кровли двухэтажного дома с последующим обрывом электроэнергии на ПС "Школьная". Силами Астана-РЭК электроснабжение восстановлено полностью.

В районе Алматы повреждены восемь дорожных знаков, столб освещения, пять светильников, ограждения и т.д.

На улице около главного входа ТРЦ "MEGA Silk Way" сорвало рекламный баннер, который упал на женщину. Её госпитализировали. После осмотра врачей отпустили домой, её состояние - удовлетворительное.

В районе Нура ведутся восстановительные работы по ограждениям на строительных площадках ЖК "Evolution", "Техникум", на перекрёстке улиц Сыганак-Анет баба, по проспекту Кабанбай батыр 29/4, шоссе Коргалжын, 20Б, улице Омарова, 21/1 и по проспекту Туран, 57/1.

Коммунальные службы работают над устранением последствий стихийного ветра.