Реклама с кражей невесты возмутила казахстанцев

Фото: astanatv.kz

Казахстанцы не оценили труд рекламщиков компании, занимающейся производством лестниц и дверей. Для продвижения продукции креативщики сняли ролик о краже невесты, которая сначала брыкается и срывает платок, наброшенный на неё матерью жениха, но, попав в уютный дом, вдруг передумывает бежать, передаёт BaigeNews.kz.

Видео собрало более 2,5 миллиона просмотров и 3 800 комментариев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Roza Ashirbayeva (@rozaashirbayeva)

Возмущение открыто высказала бизнесвумен Роза Аширбаева.

"Украсть девушку, избить ее, оскорбить, выставить образ женщин в ужасном свете - и делать на этом рекламу?! Ребят, вы серьезно? Почему никто не поднял эту тему? Почему из 2,5 млн людей никто не написал, что красть и избивать девушку - это ненормально. Люди даже не задумались, что так быть не должно. А куда смотрела компания, когда утверждала сценарий? Почему компания позволяет себе выставлять женщину в образе "глупой", "безвольной", "продажной"? Мужчина в этом ролике похищает, оскорбляет и избивает девушку", - написала Аширбаева в Instagram.

По её словам, все эти действия тянут на три статьи Уголовного кодекса: статья 106 - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", по которой грозит ограничение свободы на срок от трёх до восьми лет либо лишение свободы на тот же срок; статья 125 - "Похищение человека", наказывается лишением свободы на срок от четырёх до семи лет; статья 131 - "Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, совершённое публично или с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций, в том числе в Интернете", наказывается штрафом в размере до 200 MPП (690 тысяч тенге).