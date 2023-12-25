Регулярные рейсы в Казахстан запускает китайская авиакомпания

Китайская авиакомпания "China Southern Airlines" в 2024 году запускает рейсы в Казахстан из нового аэропорта города Пекин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК.

"В результате, с учетом введенного с 10 ноября текущего года безвизового режима между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой, с 25 января 2024 года авиакомпания "China Southern Airlines" планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Пекин", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, рейсы будут выполняться из нового "Международного аэропорта Пекин Дасин" с частотой 3 рейса в неделю (вторник, четверг и суббота) на воздушных судах типа Airbus-А320.

Напомним, соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между Казахстаном и Китаем подписано 17 мая в Сияне во время визита Касым-Жомарта Токаева в Китай. Казахстан и Китай утвердили соглашение о безвизовом режиме в августе.