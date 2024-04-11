Регионы со сложной ситуацией на водохранилищах назвали в Минводы
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О ситуации на водохранилищах в регионах сообщила на брифинге официальный представитель министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева, передаёт BaigeNews.kz.
В Костанайской области пик паводка прошёл, среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%.
Два крупных водохранилища Северо-Казахстанской области наполнены на 100%. Продолжается половодье.
В Западно-Казахстанской области четыре водохранилища наполнены, в среднем, на 70%. Вода, сброшенная с Ириклинского водохранилища, ещё не дошла до границ Казахстана. Ожидается, что это произойдёт 15-20 апреля. Для предотвращения подтоплений на месте работают сотрудники МЧС, Минводы и акимата области.
В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение трёх крупных водохранилищ составляет 84,8%. В регионе начался период половодья, поэтому начаты попуски по Ертисскому каскаду водохранилищ.
Среднее наполнение двух крупных водохранилищ Акмолинской области составляет 99%. Пик половодья на них пройден, притоки стабилизировались. По данным Казгидромета, повышается нерегулируемый сток реки Жабай, поэтому есть паводки в Атбасарском районе Акмолинской области. Министерство, акимат региона и ДЧС активно работают над решением проблемы.
В Актюбинской области два крупных водохранилища наполнены на 97%. Обстановка в регионе стабильная.
Четыре крупных водохранилища в Карагандинской области наполнены полностью, пик паводка в области прошёл. Обстановка стабильная.
На объектах продолжаются круглосуточные дежурства и ежечасный мониторинг.
Специалисты министерства регулярно выезжают на места, чтобы лично проконтролировать безаварийный пропуск паводковых вод и их накопление. Руководство "Казводхоза" находится в Атырауской области и готовит водохозяйственные сооружения к пропуску больших объёмов воды по реке Жайык.
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