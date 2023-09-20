Региональный центр ООН по ЦУР для ЦА и Афганистана предложили создать в Алматы

Региональный центр ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана предложил создать в Алматы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По словам главы государства, Центральная Азия "может играть более активную роль в качестве "сплоченной и независимой" части международного сообщества, внося свой вклад в глобальные процессы развития".

"К счастью, экономическая активность растет. За последние пять лет внутрирегиональный товарооборот удвоился и составил 10 миллиардов долларов США. Наша региональная повестка дня включает Афганистан, который должен стать стабильным, процветающим государством и надежным торговым партнером. В этом контексте настало время создать Региональный центр ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана в Алматы. Призываю все государства-члены поддержать нашу инициативу", - сказал Токаев, выступая на Общих дебатах 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Также президент Казахстана предложил открыть в Алматы проектный офис для Центральной Азии по изменению климата и зеленой энергетике.

Он напомнил, что в Казахстане в 2026 году пройдет региональный климатический саммит под эгидой ООН.

Глава государства отметил, что все страны должны сохранять приверженность безуглеродному будущему, а климатическая повестка дня не должна использоваться для введения мер, ограничивающих торговое и инвестиционное сотрудничество.

"Вместо этого мы должны сосредоточиться на позитивных изменениях, таких как Позитивные меры по борьбе с изменением климата, определенные ООН, включая инвестиции в создание "зеленых" рабочих мест, прекращение субсидирования использования ископаемых видов топлива и обеспечение справедливости, инклюзивности и участия женщин во всех климатических действиях на различных уровнях. Однако без должного финансирования амбициозные планы по борьбе с изменением климата останутся нереализованными. В связи с этим мы предлагаем запустить в Казахстане программу Партнерства по справедливому энергетическому переходу (Just Energy Transition Partnership)", - сказал Токаев.