Региональный штаб по сбору гуманитарной помощи пострадавшим от паводка открыли в Караганде

В рамках республиканской акции "Жүректен-жүрекке", объявленной Ассамблеей народа Казахстана, в Караганде начал работать региональный штаб по сбору гуманитарной помощи пострадавшим от паводка, передаёт BaigeNews.kz.

Пункт находится в здании Дома дружбы по адресу: Караганда, проспект Шахтёров, 64.

Помощь принимается ежедневно (кроме воскресения) до 20 апреля с 9:00 до 17:00.

Оператор сбора гуманитарной помощи – Карагандинский областной филиал общества Красного Полумесяца Республики Казахстан.

Вид и объём направляемой в пункт сбора помощи нужно предварительно согласовать с координатором штаба Татьяной Абрамовой (телефон 8-701-512-89-75).