Региональный штаб по сбору гуманитарной помощи пострадавшим от паводка открыли в Караганде
Сегодня, 17:25
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Сегодня, 17:25Сегодня, 17:25
90Фото: акимат Карагандинской области
В рамках республиканской акции "Жүректен-жүрекке", объявленной Ассамблеей народа Казахстана, в Караганде начал работать региональный штаб по сбору гуманитарной помощи пострадавшим от паводка, передаёт BaigeNews.kz.
Пункт находится в здании Дома дружбы по адресу: Караганда, проспект Шахтёров, 64.
Помощь принимается ежедневно (кроме воскресения) до 20 апреля с 9:00 до 17:00.
Оператор сбора гуманитарной помощи – Карагандинский областной филиал общества Красного Полумесяца Республики Казахстан.
Вид и объём направляемой в пункт сбора помощи нужно предварительно согласовать с координатором штаба Татьяной Абрамовой (телефон 8-701-512-89-75).
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