Региональный Год Дорог разворачивается в Усть-Каменогорске

Объявленная в 2024 году акимом Восточного Казахстана инициатива Года Дорог, в областном центре поддержана с немалой активностью. Только в первом этапе дорожных ремонтов здесь анонсировали укладку нового асфальта сразу на 30 участках общей протяженностью в 26 километров. Чуть позже распределение средств позволило добавить в список еще 8 участков или 6,2 километра асфальта, передаёт BaigeNews.kz.

Уже сегодня первые из этих участков сданы полностью. Новый асфальт появился на улицах Кабанбай батыра, Новаторов, Чехова и других. В акимате Усть-Каменогорска отмечают, что дорожные ремонты требуют особого внимания и к скорости, и к качеству процесса.

"В наших широтах сезон работ длится не так уж и долго. Каждый день на счету. Поэтому проволочки в начале – неприемлемы. Все подготовительные мероприятия – дефектовка, проектирование, конкурсные процедуры начинаем выполнять еще зимой. Это колоссальный объем работы, и его важно выполнить вовремя. Чтобы уже в мае приступить непосредственно к ремонтам. Такой подход позволяет проводить по два-три этапа работ за сезон", - рассказывает аким города Жаксылык Омар.

При этом, по словам градоначальника, такая оперативность не должна мешать качеству ремонтов. Для контроля этого аспекта привлекаются организации технического надзора, эксперты Национального Центра качества дорожных активов. Тесно взаимодействует акимат и с общественностью. На местах действуют группы контроля из местных жителей. Также взаимодействие налажено с республиканским общественным объединением "Әділдік жолы".

Примечательно, что в списке дорог, предусмотренных к ремонту, не так уж и много центральных городских магистралей. В городской администрации поясняют, что на данный момент к центральным улицам практически никаких претензий нет. Длящаяся уже более пяти лет практика применения щебеночно-мастичного асфальта позволила снизить разрушаемость верхнего слоя. Это в свою очередь дало возможность наконец-то уделить внимание второстепенным улицам.

Уже четыре года в Усть-Каменогорске удается включать в график ремонтов улицы, которые до этого не ремонтировались более десяти лет. Кроме того, третий год активно реализуется программа развития микрорайонов. В рамках нее на городских окраинах, представленных частной застройкой впервые за несколько десятилетий начали асфальтировать дороги.



