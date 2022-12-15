"Региональные телеканалы не пользуется популярностью" - о чем новая информационная доктрина в Казахстане

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Опубликован проект Указа Президента "Об утверждении Информационной доктрины РК", передаёт BaigeNews.kz.

В нём говорится о том, что Доктрина будет определять идейно-ценностные установки, отвечающие интересам общества и способствующие дальнейшему развитию государства. Также она будет формировать государственную политику в информационно-коммуникационной сфере и развития общественных отношений. Кроме того, Доктрина обеспечит информационную безопасность и своевременное реагирование на внешний вызовы и риски.

"На сегодняшний день для свыше 9% граждан печатные издания до сих пор остаются основным источником информации. При этом отмечается прямая зависимость интереса к чтению газет от возраста – чем старше человек, тем чаще читает печатные СМИ. Таким образом, большую часть аудитории печатных СМИ составляют лица старше 50–55 лет, преимущественно проживающие в сельской местности. Переход широкой аудитории на альтернативные каналы коммуникации свидетельствует о том, что неуклонно снижается интерес к печатным изданиям", - говорится в проекте документа.

Там отмечается, что отечественные теле- и радиостанции показывают, что могут конкурировать с зарубежными медиа-гигантами. При этом заметна положительная динамика роста контента на государственном языке, и в среднесрочной перспективе этот тренд будет только усиливаться, учитывая интерес соответствующей телеаудитории ко всем жанрам телевизионных передач (прежде всего развлекательным и информационно-аналитическим).

"Краеугольным камнем государственной информационной политики является работа телевидения в регионах. В разрезе регионов отмечается большой разрыв в уровне популярности регионального телевидения на местах. В связи низким уровнем монетизации и отсутствием качественного контента, региональные телеканалы не пользуется популряностью среди населения. Коммерческие проекты пользуются популярностью в ряде республиканских каналов (аудитория, частота и иные факторы), тогда как региональные телеканалы практически не имеют альтернативного финансирования", - говорится в Доктрине.

Несмотря на то, что в последние годы интернет-ресурсы набирали широкую популярность среди отечественных СМИ, все так же остается актуальным вопрос производства качественного контента в государственном языке, отметили автора документа. В Казахстане интернет-СМИ стали превалировать только в формате новостных лент. Следует развивать создание профильных новостных материалов, авторской и расследовательской журналистики. В результате интернет-СМИ стали позиционироваться в основном в качестве новостных агрегаторов, что породило недоверие со стороны читателей, а также способствовало их миграции в социальные медиа. Другой актуальный вопрос в данном направлении – ограниченность рынка. С аудиторией в 19 миллионов интернет-СМИ очень сложно монетизировать свою работу. Это также негативно сказывается и на качестве компетенций журналистов Казахстана.

"Благодаря развитию мобильного Интернета (по состоянию на 1 полугодие 2022 года число абонентов сотовой связи с доступом к сети Интернет достигло порядка 17 млн единиц, что на 6% больше аналогичного показателя 2021 года) данный сегмент стал основным источником информации как минимум для половины населения страны, причем преимущественно молодежи. Как показали социологические исследования за 2021 год, 45,2% респондентов предпочитают получать информацию в социальных медиа. Более того, развитие глобальных мессенджеров и онлайн-платформ кардинально изменило архитектуру медиаиндустрии. Отмечается высокий рост политизации некоторых социальных сетей, которые и стали главными источниками дезинформации", - говорится в открытых НПА.

В целом, анализ развития информационного пространства РК показывает наличие некоторой уязвимости отечественной информационной среды от внешнего деструктивного воздействия, которая негативным образом влияет на ценностно-идеологические установки граждан и несет угрозу внутриполитической стабильности, говорится в документе.

Ознакомиться с указом можно здесь.