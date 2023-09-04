Региональную квоту приема кандасов и переселенцев планируют изменить в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан подготовило проект поправок в региональную квоту приёма кандасов и переселенцев на 2023 год", передаёт BaigeNews.kz.

Согласно проекту, региональная квота приема кандасов на 2023 год вырастет до 2 287 человек (на сегодняшний день – 1 925 человек).

Региональная квота приема переселенцев на 2023 год уменьшится до 6 592 человек (сейчас составляет 6 727 человек).

В обосновании проекта говорится, что квоту изменят в связи с потребностью местных исполнительных органов.

Проект размещён на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 сентября 2023 года. Подробнее с документом можете ознакомиться здесь.