Регион с наибольшим количеством граждан-банкротов назвали в Минфине

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Первое место по количеству заявок на признание банкротства заняла Туркестанская область. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов, передаёт BaigeNews.kz.

Из более чем 34 тысяч заявлений пока обработано 10 382.

"Лидерами по заявкам стали Туркестанская область (более 5,4 тысячи человек), Алматинская область (более четырёх тысяч человек), Алматы (почти три тысячи заявителей). Меньше всего в Улытауской области – 336 человек", - рассказал спикер.

С заявлением на применение процедуры судебного банкротства и восстановления платежеспособности обратились 139 человек.