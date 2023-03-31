  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Регион с наибольшим количеством граждан-банкротов назвали в Минфине
pixabay.com Сегодня, 19:10
230
Сегодня, 19:10
230
Фото: pixabay.com

Регион с наибольшим количеством граждан-банкротов назвали в Минфине

Первое место по количеству заявок на признание банкротства заняла Туркестанская область. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов, передаёт BaigeNews.kz.

Из более чем 34 тысяч заявлений пока обработано 10 382.

"Лидерами по заявкам стали Туркестанская область (более 5,4 тысячи человек), Алматинская область (более четырёх тысяч человек), Алматы (почти три тысячи заявителей). Меньше всего в Улытауской области – 336 человек", - рассказал спикер.

С заявлением на применение процедуры судебного банкротства и восстановления платежеспособности обратились 139 человек.

"Низкие показатели связаны с тем, что рассматриваются должники с большой суммой задолженности, имеется имущество, много кредиторов и из-за ряда других спорных моментов, которые требуют тщательного разбирательства", - заключил Биржанов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Журналист
Сегодня, 19:10
230
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх