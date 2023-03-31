Более 34 тысяч заявлений на внесудебное банкротство подали в РК. Сколько из них одобрили?

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О результатах рассмотрения заявлений на внесудебное банкротство, поступивших от казахстанцев в марте, рассказал вице-министр финансов Ержан Биржанов в ходе пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz.

Приём заявлений начали с 3 марта. По состоянию на 31 марта их поступило более 34 тысяч.

Согласно требованиям Закона "О восстановлении платёжеспособности и банкротстве граждан РК" в течение 15 рабочих дней органы государственных доходов проводят проверку на соответствие гражданина следующим условиям:

1. долг перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами не должен превышать 5,5 миллиона тенге (1600 МРП);

2. просрочка по оплате долгов должна превышать 12 месяцев;

3. отсутствует имущество, в том числе совместно нажитое в браке (машина, квартира, дом, участок, депозит в банке);

4. проведена процедура урегулирования с банками и МФО по долгам.

Отдельная проверка проводится по получателям государственной адресной социальной помощи, а также по гражданам, долги которых не погашаются свыше пяти лет.

"Завершена проверка 10 382 заявлений (это 30 процентов от всех поступивших), в отношении 2 670 граждан начата процедура внесудебного банкротства, что составляет 26 процентов от всех обратившихся. Из них 375 человек являются получателями государственной адресной социальной помощи, 985 граждан с непогашенными кредитами свыше пяти лет", - сообщил Ержан Биржанов.

По 7 340 заявлениям граждане получили уведомление об отказе в применении процедуры внесудебного банкротства.

Основные причины отказа:

По данным кредитных бюро у 6 713 человек имеется частичное погашение долга в течение 12 месяцев или сумма долга превышает пороговое значение в 1600 МРП;

МТСЗН не подтвердил, что 1 846 человек являются получателями АСП в течение шести месяцев;

Не указали факт наличия супруга и соответственно не получили согласие у них на применение процедуры 1 463 человек;

По сведениям Минюста у 1 349 человек на праве собственности имеется недвижимое имущество;

Согласно сведениям МСХ у 941-х граждан есть земельные участки;

За 789 гражданами зарегистрирован автотранспорт (данные МВД).