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  • Реестр опасной продукции может вытеснить казахстанских производителей с рынка ЕАЭС — Атамекен
pixabay.com Сегодня, 15:26
213
Сегодня, 15:26
213
Фото: pixabay.com

Реестр опасной продукции может вытеснить казахстанских производителей с рынка ЕАЭС — Атамекен

Создание реестра опасной продукции может стать инструментом вытеснения казахстанской продукции с рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявили в Национальной палате предпринимателей "Атамекен", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Аtameken.kz.

Недавно Казахстан ратифицировал соглашение о принципах и подходах осуществления государственного контроля и надзора за соблюдением требований технических регламентов ЕАЭС. В документе предусмотрено создание реестра об информировании "Об опасной продукции". Это позволит контролирующим органам стран-участниц союза включать казахстанскую продукцию в этот реестр по любым нарушениям. В пяти странах число контролирующих органов за соблюдением единых техрегламентов может варьироваться от 20 до 25 органов контроля. 

"Нацпалата опасается, что в данный реестр может быть включена любая продукция по незначительным нарушениям. К тому же, учитывая, что данный реестр будет заполняться всеми контролирующими органами риск внесения казахстанской продукции в данный реестр возрастает в разы. Даже если производитель докажет, что его продукция не представляет опасности и со временем добьётся исключения продукции из реестра, то история об этом инциденте будет сохраняться в просторах интернета и будет "клеймом" на бренде. Репутацию восстановить будет практически невозможно", - считает директор департамента технического регулирования НПП "Атамекен" Жазира Шуйкебаева.

В правовой базе ЕАЭС, в том числе Казахстана, любое нарушение требований техрегламентов классифицируется как выпуск в обращении не соответствующей продукции. В Нацпалате предлагают заменить название реестра "Опасная продукция" на "Об информировании о несоответствующей продукции". В НПП считают, что в один ряд с такими веществами недопустимо ставить любую продукцию (пищёвку, одежду, мебель, бытовую технику, бытовую химию и т.д.) по нарушениям техрегламентов.

Если есть нарушение по маркировке продукции, к примеру содержание не соответствует заявленным уровням - по жирности, по количеству мяса, сахара или другого ингредиента, то такая продукция классифицируется как "несоответствующая", и никаким образом не может быть отнесена к "опасной" продукции.

"Более того, пищевая продукция может испортится по причине неисправности холодильной камеры магазина, или какой-то магазин может продавать с истёкшим сроком годности, при чём такая ситуация может иметь место за пределами Казахстана, все эти проблемы носят локальный характер и никакого отношения не имеют к изготовителю. Будет чрезмерным относить весь бренд к "опасной продукции", поскольку этот вопрос требует более глубокого изучения чем может показаться на первый взгляд", – отметила Шуйкебаева.

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#ЕАЭС #техрегулирования #продукты #НПП "Атамекен"
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:26
213
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