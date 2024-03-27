Реестр госуслуг расширили в Казахстане

Сегодня, 11:41

Сегодня, 11:41

В реестр услуг, оказываемых Госкорпорацией “Правительство для граждан”, внесли изменения, передаёт BaigeNews.

Так, он дополнен госуслугами:

Установление опеки или попечительства над недееспособными или ограниченно дееспособными совершеннолетними лицами;

Выдача разрешения по распоряжению имуществом, снятию пенсий, пособий, социальных выплат, поступивших на счет недееспособного или ограниченно дееспособного совершеннолетнего лица;

Выдача разрешения на отчуждение имущества граждан, признанных по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными.

Приказ вводится в действие с 31 марта 2024 года.