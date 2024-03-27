Реестр госуслуг расширили в Казахстане
Сегодня, 11:41
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Сегодня, 11:41Сегодня, 11:41
57Фото: gov.kz
В реестр услуг, оказываемых Госкорпорацией “Правительство для граждан”, внесли изменения, передаёт BaigeNews.
Так, он дополнен госуслугами:
- Установление опеки или попечительства над недееспособными или ограниченно дееспособными совершеннолетними лицами;
- Выдача разрешения по распоряжению имуществом, снятию пенсий, пособий, социальных выплат, поступивших на счет недееспособного или ограниченно дееспособного совершеннолетнего лица;
- Выдача разрешения на отчуждение имущества граждан, признанных по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными.
Приказ вводится в действие с 31 марта 2024 года.