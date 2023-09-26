Реестр домашних дебоширов предложили создать в Казахстане

Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек на заседании по профилактике семейно-бытового насилия предложил создать реестр домашних дебоширов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Базарбек выступает за ужесточение ответственности за преступления в сфере семейно-бытового насилия, а также разработку реестра домашних насильников.

"Я предложил разработать так называемый реестр семейных насильников, это будет действенной мерой. У нас много таких реестров тех лиц, которые уклоняются от уплаты алиментов или реестр тех, кто не использует по назначению земельные участки – они лишаются возможности в течение трёх лет вообще получить земельные участки, или кредитное досье банков второго уровня. Эти реестры очень сильно влияют на психологию человека. Они будут пытаться обойти этот реестр, выйти из него", - сказал депутат.

Подобный реестр, по его словам, может помочь при выборе спутника жизни.

"Среди вас очень много незамужних, вот вы реестр посмотрели и сделали выводы, для девушки – это большой сигнал – он ведь в списке как абьюзер. Если этот реестр разрабатывать, то, конечно, не по жалобе, должно быть решение суда. У нас нет такой статьи как "семейное насилие", у нас только побои, причинение средней тяжести, небольшой тяжести здоровью. Если по этим каким-то статьям человек привлекался к уголовной или административной ответственности, то решение суда, которое вступило в силу, может стать основанием для включения в реестр. И человек должен находиться в нём 10 лет", - пояснил он.

Предложение депутата прокомментировал вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха.