Реестр домашних дебоширов предложили создать в Казахстане
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Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек на заседании по профилактике семейно-бытового насилия предложил создать реестр домашних дебоширов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Базарбек выступает за ужесточение ответственности за преступления в сфере семейно-бытового насилия, а также разработку реестра домашних насильников.
"Я предложил разработать так называемый реестр семейных насильников, это будет действенной мерой. У нас много таких реестров тех лиц, которые уклоняются от уплаты алиментов или реестр тех, кто не использует по назначению земельные участки – они лишаются возможности в течение трёх лет вообще получить земельные участки, или кредитное досье банков второго уровня. Эти реестры очень сильно влияют на психологию человека. Они будут пытаться обойти этот реестр, выйти из него", - сказал депутат.
Подобный реестр, по его словам, может помочь при выборе спутника жизни.
"Среди вас очень много незамужних, вот вы реестр посмотрели и сделали выводы, для девушки – это большой сигнал – он ведь в списке как абьюзер. Если этот реестр разрабатывать, то, конечно, не по жалобе, должно быть решение суда. У нас нет такой статьи как "семейное насилие", у нас только побои, причинение средней тяжести, небольшой тяжести здоровью. Если по этим каким-то статьям человек привлекался к уголовной или административной ответственности, то решение суда, которое вступило в силу, может стать основанием для включения в реестр. И человек должен находиться в нём 10 лет", - пояснил он.
Предложение депутата прокомментировал вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха.
"Если будет законопроект приниматься, наверное, в рамках него можно будет посмотреть. Надо исходить с позиции жертвы. Если этот законопроект будет, мы с удовольствием примем участие и посмотрим, как сделать так, чтобы это было нормально, чтобы это не несло ущерба ни для кого. Реестры всякие есть. Был приведен правильный пример по педофилам. В США прямо публикуют и говорят, что по такому адресу проживает педофил. А по конкретно этому вопросу надо посмотреть международный опыт, увидеть, как это будет реализовано", - сказал он.
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