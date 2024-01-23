Редкого зверя убил житель Жамбылской области

Пастух в Жамбылской области так проголодался, что решил застрелить краснокнижного джейрана. Мужчину задержали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Гражданина, занимавшегося незаконной охотой, выявили сотрудники Байзакского районного ОП совместно с инспекторами оперативной службы Сапсан.

В ходе проверки обнаружена туша джейрана и охотничье ружьё ИЖ-12 со стёртым серийным номером.

Установлен 31-летний пастух расположенного поблизости фермерского хозяйства. По словам мужчины, он застрелил животное, чтобы использовать его в качестве пищи.

Начато досудебное расследование.





