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Редкого зверя убил житель Жамбылской области

Сегодня, 20:49
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polisia.kz Сегодня, 20:49
Сегодня, 20:49
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Фото: polisia.kz

Пастух в Жамбылской области так проголодался, что решил застрелить краснокнижного джейрана. Мужчину задержали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Гражданина, занимавшегося незаконной охотой, выявили сотрудники Байзакского районного ОП совместно с инспекторами оперативной службы Сапсан.

В ходе проверки обнаружена туша джейрана и охотничье ружьё ИЖ-12 со стёртым серийным номером.

Установлен 31-летний пастух расположенного поблизости фермерского хозяйства. По словам мужчины, он застрелил животное, чтобы использовать его в качестве пищи.

Начато досудебное расследование.



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