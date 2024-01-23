Редкого зверя убил житель Жамбылской области
Сегодня, 20:49
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Сегодня, 20:49Сегодня, 20:49
126Фото: polisia.kz
Пастух в Жамбылской области так проголодался, что решил застрелить краснокнижного джейрана. Мужчину задержали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Гражданина, занимавшегося незаконной охотой, выявили сотрудники Байзакского районного ОП совместно с инспекторами оперативной службы Сапсан.
В ходе проверки обнаружена туша джейрана и охотничье ружьё ИЖ-12 со стёртым серийным номером.
Установлен 31-летний пастух расположенного поблизости фермерского хозяйства. По словам мужчины, он застрелил животное, чтобы использовать его в качестве пищи.
Начато досудебное расследование.