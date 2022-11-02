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Редкого лебедя спасли жители Кокшетау
Лебедя-кликуна, который не смог улететь на юг вместе со своей стаей, спасли жители Кокшетау. Они нашли птице место для зимовки, передаёт BaigeNews.kz.
Обессиленную птицу, занесённую в Красную книгу Казахстана, приняла на временное содержание подведомственная организация УДП РК – ТОО "Бурабай даму".
Нашедшие лебедя люди сначала обратились за помощью в полицию. Стражи порядка – в природоохранную полицию. Совместными усилиями полицейских и Инспекции лесного хозяйства и животного мира Акмолинской области лебедю нашли безопасное место зимовки – зоосад в поселке Бурабай.
"Птенец лебедя-кликуна прошёл ветеринарный осмотр и принят к нам на содержание. Птица находилась в стрессовом состоянии, однако внешних повреждений не обнаружено. Костно-мышечная система в норме, жить будет! Перезимует у нас, а весной отпустим на волю", – сказал ветеринарный врач зоосада Ильдар Файзулин.
На территории Государственного национального парка "Бурабай" обитают 197 видов птиц, 14 из которых занесены в Красную книгу Казахстана.
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